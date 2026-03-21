German Bundesliga
VICTORY! BVB comes back strong after trailing 0-2 against HSV
It was a close call, but in the end they managed to secure the three points: Borussia Dortmund had already faced the prospect of an embarrassing home loss against bottom-of-the-table HSV, but thanks to a truly impressive finish, they turned a 0-2 deficit into a 3-2 victory!
Thanks to the win, BVB remains the closest pursuer of the leader, nine points behind FC Bayern Munich—eleven points ahead of RB Leipzig, VfB Stuttgart, and TSG Hoffenheim.
The home side had gone into the second half trailing 0-2 after goals by HSV’s Philip Otele (19th) and Albert Sambi Lokonga (38th), as well as a missed penalty by Felix Nmecha (45th). Ramy Bensebaini, with a pair of penalty goals (73rd, 84th), and Serhou Guirassy (79th) turned the game around with a three-goal surge in just over ten minutes.
Chukwuemeka came on for Sabitzer
Carney Chukwuemeka was also on the field at that point, having come on in the 58th minute for his ÖFB teammate Marcel Sabitzer. Coach Niko Kovac’s squad secured three points for the third consecutive time and can now plan for Champions League participation next season.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.