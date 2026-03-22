Eine kleine Jungfamilie ist reif für die Insel

Mehr Zeit für die Familie

„Wichtige Entscheidungen fällen wir immer im Auto. Da schlafen die Kinder meistens, und wir haben Zeit zum Reden. Innerhalb von drei Monaten haben wir dann alles geplant“, lachen Lisa und Sascha. Warum ist es Zypern geworden? „Die Erreichbarkeit war ein ausschlaggebender Faktor. Wir wollten einfach mehr echte Familienzeit und die Zeit mit unseren Kindern genießen, das geht hier besser als in Österreich. Auch das Wetter ist natürlich super, mit ganz viel Sonne“, erklären die Auswanderer.