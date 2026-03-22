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Von OÖ nach Zypern

Eine kleine Jungfamilie ist reif für die Insel

Oberösterreich
22.03.2026 12:00
Die Familie genießt in Zypern die gemeinsame Zeit. Vor allem Ausflüge ans Meer und an den Strand ...
Die Familie genießt in Zypern die gemeinsame Zeit. Vor allem Ausflüge ans Meer und an den Strand bereiten Hannah Freude.(Bild: Hehenberger)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Lisa und Sascha Hehenberger ließen in Oberösterreich alles zurück, wanderten Anfang des Jahres mit ihren beiden Kleinkindern Hannah und Linus nach Nordzypern aus. Nach einer kurzen Eingewöhnung fühlen sie sich dort schon wie zu Hause.

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Koffer packen hieß es Anfang des Jahres für Familie Hehenberger aus Dorf an der Pram. Mit einem normalen Gepäck kam sie diesmal allerdings nicht aus. Denn die Jungfamilie ließ die Heimat in Österreich zurück und wanderte nach Nordzypern aus. Am Ende waren es 20 große Kisten, die mitgenommen wurden. Alleine vier Behälter waren für Playmobil und Spielzeug der beiden Kinder Hannah (4) und Linus (1) reserviert. Dazu kamen unter anderem Sommerkleidung, Küchenutensilien und Erinnerungsstücke.

Mehr Zeit für die Familie
„Wichtige Entscheidungen fällen wir immer im Auto. Da schlafen die Kinder meistens, und wir haben Zeit zum Reden. Innerhalb von drei Monaten haben wir dann alles geplant“, lachen Lisa und Sascha. Warum ist es Zypern geworden? „Die Erreichbarkeit war ein ausschlaggebender Faktor. Wir wollten einfach mehr echte Familienzeit und die Zeit mit unseren Kindern genießen, das geht hier besser als in Österreich. Auch das Wetter ist natürlich super, mit ganz viel Sonne“, erklären die Auswanderer.

Lisa und Sascha Hehenberger starteten mit ihren Kindern Hannah und Linus in Zypern ein neues ...
Lisa und Sascha Hehenberger starteten mit ihren Kindern Hannah und Linus in Zypern ein neues Leben.(Bild: Hehenberger)

Kindergartenplatz gefunden
Schon nach kurzer Zeit fühlen sich die vier in ihrer neuen Heimat längst wie zu Hause: „Natürlich waren die ersten Wochen stressig: neue Umgebung, neue Routinen, neue Wege, neue Menschen. Für Hannah war das Schwierigste am Anfang, dass sie noch nicht sofort in den Kindergarten konnte. Sie hätte am liebsten direkt mit anderen Kindern gespielt.“ Ab Ende März wurde nun ein Platz in einem englischsprachigen Kindergarten gefunden.

Anfang des Jahres ging es nach Zypern.
Anfang des Jahres ging es nach Zypern.(Bild: Hehenberger)

Persönliche Einblicke in ihre Reise
Parallel zum Auswanderungsstress gibt die Familie auf TikTok und Instagram (zusammenimchaos) sowie in einem Blog ausführliche Einblicke in ihre Reise und Projekte. Außerdem sind die Hehenbergers Teil der neuen Staffel der Sendung „Die Auswanderer – Für immer fort?“, die ab heute jeden Sonntag um 20.15 Uhr auf Puls 4 ausgestrahlt wird.

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