Besonders bitter war das Siegtor der Vorarlbeger in der 94. Minute. Seekirchens Julian Di Ronza kugelte sich bei einem Kopfballduell die Schulter aus, wurde dann aber erneut angespielt, aber legte sich aufgrund seiner Schmerzen als letzter Mann auf den Boden. Die Lustenauer liefen daraufhin allein aufs Tor und trafen zum 2:1. „So eine Szene habe ich in meiner Karriere noch nie gesehen. Obwohl ich wirklich schon viel erlebt habe“, konnte es Lapkalo kaum fassen.