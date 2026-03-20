Spitzenduo gab sich im Fernduell keine Blöße

Grödig siegte beim SAK, wo die geplante Spielfeldverkleinerung nach dem traurigen Bandencrash von Hartl im Herbst zumindest auf Juni verschoben wurde, gleich mit 6:1. „Ein rabenschwarzer Tag, wir waren eigentlich ebenbürtig“ stöhnte SAK-Trainer Florian Königseder. So sah es auch sein Gegenüber Arsim Deliu: „Eine zerfahrene Partie, die viel zu hoch ausging. Aber den Sieg nehmen wir gerne mit.“ Kurios: Hölzl und Ravic schnürten jeweils einen Dreierpack. „Das sieht man auch nicht alle Tage“, grinste ihr Übungsleiter.