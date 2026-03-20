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Salzburger Liga

Spitzenduo gab sich im Fernduell keine Blöße

Salzburg
20.03.2026 23:15
Ayetigbo und Hallein siegten.
Ayetigbo und Hallein siegten.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Grill
Porträt von Walter Hofbauer
Von Manuel Grill und Walter Hofbauer

Sowohl Salzburger Liga-Leader Hallein als auch erster Verfolger Grödig durften Siege bejubeln. Der Tabellenführer fuhr gegen Bürmoos einen souveränen 2:0-Heimerfolg ein. Die Flachauer frühstückten den SAK in Nonntal mit 6:1 ab.  Hölzl und Ravic erzielten dabei jeweils einen Dreierpack.

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Vorerst bleibt in der Salzburg Liga alles beim alten. Tabellenführer Hallein und erster Verfolger Grödig gaben sich im Fernduell keine Blöße, beide bejubelten einen Sieg.

Die Salinenstädter hatten im Spitzenspiel den Dritten Bürmoos zu Gast. „Wir brauchten ein paar Minuten, um reinzukommen“, erklärte Hallein-Coach Christoph Lessacher. Danach lief es aber für den Leader, Ayetigbo (24.) und Müller (53.) sorgten für einen souveränen 2:0-Erfolg. „Ich bin mit dem Ergebnis und dem Auftreten sehr zufrieden“, lobte Lessacher.

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Eine zerfahrene Partie, die viel zu hoch ausging. Aber den Sieg nehmen wir gerne mit

Arsim Deliu

Grödig siegte beim SAK, wo die geplante Spielfeldverkleinerung nach dem traurigen Bandencrash von Hartl im Herbst zumindest auf Juni verschoben wurde, gleich mit 6:1. „Ein rabenschwarzer Tag, wir waren eigentlich ebenbürtig“ stöhnte SAK-Trainer Florian Königseder. So sah es auch sein Gegenüber Arsim Deliu: „Eine zerfahrene Partie, die viel zu hoch ausging. Aber den Sieg nehmen wir gerne mit.“ Kurios: Hölzl und Ravic schnürten jeweils einen Dreierpack. „Das sieht man auch nicht alle Tage“, grinste ihr Übungsleiter.

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Der Rundenrest geht am Samstag über die Bühne. Dabei wartet am Abend (18) ein Schmankerl, wenn Henndorf im Derby gegen Neumarkt das neue LED-Flutlicht erstmals anwirft. Dazu werden beim Aufsteiger leckere Bosna serviert.

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