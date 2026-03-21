Traktor rammt Brücke: Stahlträger herausgerissen

Ein Traktorunfall sorgte am Samstag auf der L11 in Eichenberg (Vorarlberg) für einen Feuerwehreinsatz. Das Fahrzeug, das mit Holz beladen war, prallte mit seinem Kran gegen eine Überführung. Dabei wurden Stahlträger aus der Konstruktion gerissen.
Ein Traktorlenker war am Samstag mit seinem Fahrzeug samt Anhänger auf der L11 in Eichenberg in Richtung Lochau unterwegs. Auf Höhe Eplisgehr kam es zum folgenreichen Malheur: Der Fahrer schätzte offenbar die Höhe einer Überführung falsch ein, woraufhin der Kran des Traktors heftig gegen das Bauwerk prallte.
Feuerwehr sicherte Unfallort
Durch die Wucht des Aufpralls wurden mehrere Stahlträger aus der Konstruktion gerissen. Die alarmierte Feuerwehr Eichenberg rückte mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften zum Unfallort aus. Die Helfer sicherten die Gefahrenstelle umgehend ab und begannen mit der Entfernung der verbogenen Stahlträger.
Die Sicherungs- und Bergungsarbeiten führten auf der L11 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht eruiert, Personen wurden nicht verletzt.
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