Traktor rammt Brücke: Stahlträger herausgerissen

Ein Traktorlenker war am Samstag mit seinem Fahrzeug samt Anhänger auf der L11 in Eichenberg in Richtung Lochau unterwegs. Auf Höhe Eplisgehr kam es zum folgenreichen Malheur: Der Fahrer schätzte offenbar die Höhe einer Überführung falsch ein, woraufhin der Kran des Traktors heftig gegen das Bauwerk prallte.