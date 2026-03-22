Tiroler Alpinisten setzen in Schweiz neue Maßstäbe

Das Duo nutzte ein Wetterfenster und nahm die „Trilogie“ am 8. März in Angriff. „Die Verhältnisse waren sehr gut, Start war um 6.30 Uhr, um 9 Uhr standen wir auf dem Hauptgipfel.“ Im Rekordtempo ging es über den Ostpfeiler auf den Ost- und dann über den Spinaspfeiler auf den Westgipfel – Ankunft um 15.29 Uhr.