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Erste Winterbesteigung

Tiroler Alpinisten setzen in Schweiz neue Maßstäbe

Tirol
22.03.2026 13:00
Geschafft: Lukas Waldner und Philipp Brugger (rechts) erreichten um 15.29 Uhr den Westgipfel des ...
Geschafft: Lukas Waldner und Philipp Brugger (rechts) erreichten um 15.29 Uhr den Westgipfel des Piz Palü.(Bild: Mario Käpelli/ BOA®)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

In nicht einmal neun Stunden durchstiegen Lukas Waldner und Philipp Brugger kürzlich die drei Nordpfeiler des Piz Palü (3988 m). Das schaffte vor dem Tiroler Duo im Winter bisher noch überhaupt niemand.

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Philipp Brugger (34) aus Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) und der Innsbrucker Lukas Waldner (24) sind seit Jahren eine eingespielte Seilschaft. Eine Erstbesteigung im Karakorum und eine Rekordbegehung im Winter in der Matterhorn-Nordwand stehen unter anderem auf der gemeinsamen Erfolgsliste der Tiroler. Brugger glückte zudem die Nordwandbesteigung von Eiger, Mönch und Jungfrau in Rekordzeit.

Die beiden Rekordjäger auf dem Piz Palü – inmitten atemberaubender Szenerie.
Die beiden Rekordjäger auf dem Piz Palü – inmitten atemberaubender Szenerie.(Bild: Mario Käpelli/ BOA®)

Vor wenigen Tagen folgte dann ein weiterer Höhepunkt. An einem Tag durchstiegen sie alle drei Nordwandpfeiler des Piz Palü (3899 m) in der Schweizer Berninagruppe im Kanton Graubünden – als erste im Winter!

Zitat Icon

Die Verhältnisse waren sehr gut, Start war um 6.30 Uhr, um 9 Uhr standen wir auf dem Hauptgipfel.

Philipp Brugger, Extrembergsteiger

Bild: red bull content pool

„Ich war zuvor schon 20 Mal auf diesem Berg“, erzählt Philipp Brugger im Gespräch mit der „Krone“. Im vergangenen Dezember „machte“ er mit Seilpartner Waldner den Zentralpfeiler des Piz Palü. „Da entstand die Idee, alle drei Pfeiler an einem Tag zu durchklettern“, erzählt er. „Wir kamen zur der Ansicht, dass es gehen müsste.“

Das Duo am Spinaspfeiler, dem letzten in der Trilogie.
Das Duo am Spinaspfeiler, dem letzten in der Trilogie.(Bild: Mario Käpelli/ BOA®)

Das Duo nutzte ein Wetterfenster und nahm die „Trilogie“ am 8. März in Angriff. „Die Verhältnisse waren sehr gut, Start war um 6.30 Uhr, um 9 Uhr standen wir auf dem Hauptgipfel.“ Im Rekordtempo ging es über den Ostpfeiler auf den Ost- und dann über den Spinaspfeiler auf den Westgipfel – Ankunft um 15.29 Uhr. 

Die Tiroler Seilschaft im Bereich des Ausstiegs des Bumillerpfeilers, der zum Hauptgipfel führt.
Die Tiroler Seilschaft im Bereich des Ausstiegs des Bumillerpfeilers, der zum Hauptgipfel führt.(Bild: Mario Käpelli/ BOA®)

Bei der Mixed-Kletterei in Eis und Fels im sechsten Grad durchkletterten sie 2200 Höhenmeter (sechs Stunden, 25 Minuten reine Kletterzeit; Gesamtzeit acht Stunden, 59 Minuten). Die Abstiege von den drei Gipfeln erfolgten jeweils auf dem Normalweg.

Im Herbst geht es nach Nepal
Und neue Projekte sind schon in Planung. Im Herbst startet ein Projekt in Nepal.

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