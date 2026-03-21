Fußball-Exoten statt Europameister für ÖFB-Gegner

Eigentlich hätte der Südamerika-Champion in Katar in der „Finalissima“ auf Europameister Spanien treffen sollen. Die Partie wurde aufgrund der Nahost-Eskalation aber ersatzlos gestrichen. Guatemala darf nicht in Argentinien spielen, weil die Mannschaft vier Tage davor in Italien auf Algerien trifft. Die FIFA erlaubt kein Antreten auf zwei Kontinenten während eines Länderspiel-Fensters.