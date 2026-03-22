„Der Schulbesuch dient auch dem sozialen Lernen“

Doch warum lassen Eltern ihre Kinder zuhause? „Diese Eltern, die ihre Kinder lieber zuhause unterrichten wollen, weil sie glauben, dass die Schule so schlimm ist, haben keine Schädigungsabsicht, sondern meist massive Ängste. Letztendlich muss aber das Kind dies dann ausbaden, das ja am wenigsten dafür kann“, sagt Katharina Renner-Spitzbart, Leiterin der Abteilung Schulpsychologie und Schulärztlicher Dienst bei der Bildungsdirektion OÖ: „Dabei übersehen diese Eltern, wie essenziell Kontakte mit Gleichaltrigen für die kindliche Entwicklung sind. Die Kinder machen wichtige Erfahrungen. Sie lernen dadurch die Regeln des Zusammenlebens, wie man sich anpasst, aber auch wie man seine Eigeninteressen vertritt. Dieses soziale Miteinander ist eine ganz wichtige Vorbereitung fürs Leben, und das lernt ein Kind nicht, wenn es nur von Erwachsenen umgeben ist. Es geht ja auch darum, selbstständig zu werden und Freunde zu finden.“