Pkw landete nach Absturz in Wald: Lenker verletzt

Spektakulärer Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Tirol! Aus ungeklärter Ursache kam ein Fahrzeug auf der Iglerstraße von der Straße ab und stürzte in einen Wald. Der Lenker wurde verletzt.
Zum spektakulären Ausritt kam es am Samstagnachmittag auf der Iglerstraße. Dort dürfte eine Person mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen und über eine steile Böschung gestürzt sein. Das Fahrzeug blieb schwerbeschädigt zwischen den Bäumen hängen.
Nach ersten Informationen dürfte der Lenker dabei verletzt worden sein und in ein Krankenhaus geliefert worden sein. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Im Einsatz standen die Rettung, die Polizei sowie die Berufsfeuerwehr Innsbruck.
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