Giftköder! Weshalb musste Hündin „Milli“ sterben?

„Unverständlich, warum es solche Menschen gibt“

Die Familie von „Milli“ rechnete am vergangenen Dienstag wohl am allerwenigsten damit, was sich in den kommenden Stunden abspielen sollte: „,Milli‘ entwischte durch eine offen stehende Terrassentüre und lief in den angrenzenden Park. Nachdem das gleich bemerkt wurde, konnte sie auch schnell wieder nach Hause gebracht werden. Nach rund drei Stunden begann jedoch der Todeskampf. ,Milli‘ bekam plötzlich krampfartige Anfälle, zitterte am ganzen Körper und die Beine knickten auch zusammen. Der verzweifelte Blick und diese Anfälle bleiben in Erinnerung“, meint die Besitzerin.