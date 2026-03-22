3. Woche und Finale der Feuerwehr-Challenge

Ab Montagfrüh warten wieder 24 Floriani-Videos auf Stimmen. Für Wochensieger gibt’s ein Festpaket im Wert von 10.000 Euro!
Obwohl man nur einmal pro Stunde auf den Onlineplattformen der „Krone“ und ORF NÖ pro Empfangsgerät abstimmen konnte, „glühten“ bei der großen NÖ-Feuerwehr-Challenge die Leitungen: Noch in der ersten Woche dürften einige Wehren mehr an ihr einzigartiges Video als an die Mobilisierung von Stimmen für ihren Dreh geachtet haben.
Trotzdem gab es für die 24 Filme der ersten Woche satte 166.000 Votes! Was viele da noch nicht wussten: Mit Tipps des Siegers aus Geras, von dem sich auch Wochensieger Nummer zwei – Waldenstein – sogar direkt Empfehlungen zum Stimmenfang geholt hatte, sollte das Ergebnis mit mehr als 290.000 Stimmen stark steigern.
Diese Woche rittern die letzten 24 Feuerwehren (siehe Grafik oben) um das begehrte Festpaket im Wert von 10.000 Euro, das es bei der Feuerwehr-Challenge von „Krone“ und Radio NÖ zu gewinnen gibt.
Die Videos sind wieder kreativ und vielseitig. Bleibt abzuwarten, welche Kameraden diese Woche die meisten Fans mobilisieren können, die stündlich ab Montag, 5 Uhr bis Freitag 12 Uhr, voten. Wer in den 103 Stunden die meisten Stimmen für sich gewinnen konnte, erfahren Sie am Samstag.
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