3. Woche und Finale der Feuerwehr-Challenge

Obwohl man nur einmal pro Stunde auf den Onlineplattformen der „Krone“ und ORF NÖ pro Empfangsgerät abstimmen konnte, „glühten“ bei der großen NÖ-Feuerwehr-Challenge die Leitungen: Noch in der ersten Woche dürften einige Wehren mehr an ihr einzigartiges Video als an die Mobilisierung von Stimmen für ihren Dreh geachtet haben.