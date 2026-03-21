Grüne: „Unterschreiben für unsere Gesundheit“

Die Grünen wollen nach der Diagnose „zu lange Wartezeiten“ mit einer Petition zur Gesundung des Systems beitragen. „Niederösterreich steht vor einer Gesundheitskrise, die wir nicht länger hinnehmen dürfen. Wenn Niederösterreicher nicht mehr wissen, ob im Ernstfall rechtzeitig ein Notarzt kommt, dann hat die schwarz-blaue Landesregierung versagt. Der Gesundheitsplan 2040+ ist kein Plan für die Gesundheit der Menschen, sondern ein Plan zum Abbau von Leistungen“, kritisiert Grünen-Chefin Helga Krismer.