Grüne: „Unterschreiben für unsere Gesundheit“

Die „Rettung des medizinischen Systems“ ist laut Grünen-Chefin Helga Krismer und Gesundheitssprecherin Sylvia Moser in Niederösterreich akut notwendig. Eine Petition läuft an.
Ein drei Jahre altes Kind aus Amstetten muss eineinhalb Jahre auf einen HNO-Operationstermin in Niederösterreich warten. Sechs Wochen Wartezeit für einen 53-jährigen Mann aus Wiener Neustadt, der nach einem Sturz eine Knieverletzung hat – nur zwei Beispiele für die Fehler und Lücken im Gesundheitssystem.
Niederösterreich steht vor einer Gesundheitskrise!
Grünen-Landessprecherin Helga Krismer
Die Grünen wollen nach der Diagnose „zu lange Wartezeiten“ mit einer Petition zur Gesundung des Systems beitragen. „Niederösterreich steht vor einer Gesundheitskrise, die wir nicht länger hinnehmen dürfen. Wenn Niederösterreicher nicht mehr wissen, ob im Ernstfall rechtzeitig ein Notarzt kommt, dann hat die schwarz-blaue Landesregierung versagt. Der Gesundheitsplan 2040+ ist kein Plan für die Gesundheit der Menschen, sondern ein Plan zum Abbau von Leistungen“, kritisiert Grünen-Chefin Helga Krismer.
„Egal ob in der Stadt oder am Land“
Und Gesundheitssprecherin Sylvia Moser ergänzt: „Wir Grüne kämpfen für ein Niederösterreich, in dem jeder Mensch – egal ob in der Stadt oder in der entlegensten Region – rasch und gut medizinisch versorgt wird.“ Die Forderung in der Petition: Schnellere Termine bei Ärzten und bei Untersuchungen, mehr Haus- und Fachärzte in allen Regionen, Gewährleistung der raschen Akutversorgung, eine Aufwertung der Ausbildung für Notfallsanitäter sowie eine transparente Informationsplattform.
Nähere Informationen zur Petition hier.
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