Diese Landsleute stürmen die Tiroler Skigebiete

Skifans und VIPs treffen sich in den nächsten Tagen in Kitzbühel beim Hahnenkammrennen. Doch auch sonst wird Tirol als Urlaubsziel für Wintersportler immer noch beliebter. Trotz teils kräftig gestiegener Preise werden die Skiorte heuer gestürmt. Einige Nationen stechen hervor.
Wer rund ums Hahnenkammrennen noch kurzfristig ein Zimmer ergattern möchte, der dürfte wohl Pech haben. Im Großraum Kitzbühel sind dieser Tage die Hotels voll. Trotz stattlicher Übernachtungspreise ist das Ski-Event auch heuer ein Urlaubermagnet. Aber nicht nur das!
Tirol ist international als Winterdestination gefragt wie nie. Die aktuelle Zwischenbilanz des Tiroler Tourismus unterstreicht das ungebrochene Interesse am Winterurlaub in Tirol. 1,6 Millionen Gäste (+7,8 Prozent) und etwas mehr als 6 Millionen Nächtigungen (+9,2 Prozent) wurden allein in den Monaten November und Dezember registriert.
Wer die Nationenwertung anführt
Was auffällt: Obwohl die Deutschen und Niederländer mit riesigem Abstand die größte Gästegruppe sind, haben diese beiden Nationen noch einmal kräftig zugelegt. Unglaubliche 851.000 deutsche Urlauber checkten in diesem Winter bereits in Tirol ein, das sind um 63.000 (+8 Prozent) mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Bei den Niederländern sind es bisher 136.000 Tirol-Urlauber und ein Plus von satten 12 Prozent. In Summe gehen 65 Prozent der Nächtigungen auf das Konto der Deutschen und Niederländer.
Aber nicht nur Deutsche und Holländer stürmen Tirols Skigebiete, auch aus Großbritannien, den USA, Belgien, Tschechien und Polen werden heuer deutlich mehr Urlauber gezählt als im Vorjahr.
Von den enormen Nächtigungssteigerungen profitieren fast alle Unterkunftsarten. Nur Privatzimmervermieter verzeichnen ein leichtes Minus. Das größte Plus gibt es bei Vier- und Fünf-Stern-Hotels, wo fast 200.000 Nächtigungen mehr als im Vorjahr zu Buche stehen. 39 Prozent aller Tirol-Urlauber übernachten in Vier- und Fünf-Stern-Häusern. Nur Ferienwohnungen sind ähnlich bliebt (33%).
