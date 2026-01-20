Diese Landsleute stürmen die Tiroler Skigebiete

Wer die Nationenwertung anführt

Was auffällt: Obwohl die Deutschen und Niederländer mit riesigem Abstand die größte Gästegruppe sind, haben diese beiden Nationen noch einmal kräftig zugelegt. Unglaubliche 851.000 deutsche Urlauber checkten in diesem Winter bereits in Tirol ein, das sind um 63.000 (+8 Prozent) mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.