Großeinsatz nach Gasleck in der Wiener Innenstadt

Aktuell läuft ein Großeinsatz in der Wiener Innenstadt: In der Singerstraße ist bei Routinemessungen mit einem Gasspürgerät eine leicht erhöhte Gaskonzentration festgestellt worden. Die Berufsfeuerwehr rückte daraufhin aus.
In der Singerstraße in der Nähe des Stephansdoms ist zu Mittag ein Gasleck aufgetreten. Die Wiener Netze und die Berufsfeuerwehr sind aktuell im Großeinsatz, um den Gasaustritt unter Kontrolle zu bringen und eine mögliche Brandgefahr zu verhindern.
Ursache für Gebrechen noch unklar
Derzeit laufen Belüftungsmaßnahmen sowie laufende Messungen. Der Bereich rund um den Stephansplatz ist dennoch gesperrt, zudem musste ein Schanigarten vorsorglich abgebaut werden. Verkehrseinschränkungen soll es aktuell keine geben.
Keine akute Gefahr
Auch Grabungsarbeiten werden durchgeführt, um die Ursache zu klären. Entwarnung gibt es dennoch: Laut Einsatzkräften besteht keine akute Gefahr. Wie es zu dem Gebrechen kam, ist noch unklar.
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