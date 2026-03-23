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Film-Hit: Sloweniens Kultur im Fokus

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23.03.2026 13:48
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(Bild: Slovenian Tourist Board)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Mit einem preisgekrönten Video sorgt Slowenien weltweit für Aufsehen: „Slowenische Kultur: Ein Feuerwerk an Kreativität, Kunst und Handwerk“ rückt das Land als kulturelles Top-Reiseziel ins Rampenlicht und präsentiert ungeahnte Facetten.

Slowenien sorgt  für internationales Film-Aufsehen: Ein Imagefilm über die kulturelle Vielfalt des Landes zählt zu den besten Tourismusvideos der Welt. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur die beeindruckende Kulisse – sondern vor allem die Menschen und ihre Geschichten, die die Kultur fondamental prägen.

Ein Amerikaner entdeckt Sloweniens Seele
Der Film begleitet den amerikanischen Schriftsteller Noah Charney, der in Slowenien lebt, durch einen ganz besonderen Tag. Seine Reise beginnt bei einem stimmungsvollen Lagerfeuer auf dem Rožnik-Hügel oberhalb von Ljubljana. Dort werden traditionell die Kresnik-Preise für die besten Romane verliehen – ein symbolträchtiger Auftakt für eine Geschichte über Literatur und Leidenschaft.

(Bild: Slovenian Tourist Board)

Charney schwärmt von seiner Wahlheimat, von der Architektur des berühmten Baumeisters Jože Plečnik und von den Wahrzeichen der Hauptstadt. Die berühmte Drei-Brücken-Anlage und die Marktarkaden Ljubljanas werden dabei ebenso in Szene gesetzt wie die ehrwürdige National- und Universitätsbibliothek.

Zwischen Büchern, Kunst und Kulinarik
Der Schriftsteller taucht tief in die Kulturszene ein: Er verbringt Lesestunden im Geburtshaus Plečniks, trifft Freunde in der modernen Cukrarna-Galerie und lässt den Tag in einem Restaurant ausklingen, das als Treffpunkt für Literaten gilt. Hier verschmelzen Kunst, Genuss und Inspiration.

(Bild: Slovenian Tourist Board)

Doch damit nicht genug: Die Reise führt weiter nach Kostanjevica na Krki. In einem historischen Kloster mit Krypta befindet sich eine außergewöhnliche Galerie, die regelmäßig Schauplatz einzigartiger Festivals ist. Ein Ort, an dem Vergangenheit und Gegenwart eindrucksvoll aufeinandertreffen.

Vier Geschichten, ein Land voller Vielfalt
Das Video ist Teil einer Serie von vier persönlichen Geschichten, die unterschiedliche Facetten Sloweniens präsentieren – von Gastronomie über Kultur bis hin zu Natur und Wohlbefinden. In dieser Episode steht das reiche kulturelle Erbe im Mittelpunkt.

Mit Noah Charney wurde dafür ein idealer Botschafter gewählt: ein internationaler Autor, der die slowenische Kultur nicht nur versteht, sondern liebt – und genau diese Begeisterung spürbar vermittelt.

Slowenien zeigt, was es kann
Mit diesem eindrucksvollen Beitrag beweist Slowenien einmal mehr, dass es zu den spannendsten Kulturdestinationen Europas zählt. Ein kleines Land – mit einer großen Geschichte und noch größerer kreativer Energie.

Tauchen Sie selbst ein in Sloweniens atemberaubende Kultur und lassen Sie sich von dem Film verzauben. 

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