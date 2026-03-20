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„Macht uns stärker“

Gegen Ilzer: ÖFB-Legionär soll es für RB richten

Deutsche Bundesliga
20.03.2026 07:45
Xaver Schlager (zweiter von Rechts) in einer Jubeltraube der Leipziger.
Xaver Schlager (zweiter von Rechts) in einer Jubeltraube der Leipziger.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Im Duell gegen die TSG Hoffenheim mit Trainer Christian Ilzer steht für RB Leipzig am Freitagabend (ab 20.30 – im Sportkrone.at-Liveticker) viel auf dem Spiel. Um die Champions League zu sichern, baut Trainer Ole Werner ausgerechnet auf jenen ÖFB-Legionär, der den Klub im Sommer verlassen wird: Xaver Schlager! 

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Sorgen, dass Schlager mit dem Kopf schon nicht mehr so richtig in Leipzig ist, hat Trainer Werner dabei keine: „Xaver ist jemand, der gar nicht anders kann, als alles auf dem Platz zu lassen, was da ist. Auch jetzt, nach der Verletzung, spielt er nicht mit dem Gedanken, sich zu schonen.“ 

Xaver Schlager
Xaver Schlager(Bild: GEPA)

Nach vier Jahren wird der Teamspieler seinen Vertrag in Leipzig nicht verlängern und im Sommer eine neue Herausforderung suchen. Eine heiße Spur führt dabei offenbar zu Juventus Turin nach Italien. Vorher möchte er seinem aktuellen Verein aber die Champions League sichern. 

Ilzer-Team hat Champions League im Blick
Dazu muss RB im Heimspiel gegen Hoffenheim aber unbedingt punkten. Denn das Team von Trainer Christian Ilzer spielt eine starke Saison und liegt derzeit drei Punkte vor den Leipzigern. Wenn die Hoffenheimer gewinnen, schaut es für sie sehr gut aus – RB hingegen würden die Felle langsam davonschwimmen. 

Nachdem Schlager zuletzt bei seinem Comeback nur 19 Minuten zum Einsatz gekommen ist, dürfte es heute schon für die Startelf reichen: „Ich habe es schon mal gesagt: Ich glaube, dass wir unsere Ziele mit einem Xaver Schlager besser erreichen, als ohne. Er ist voll da, das macht uns stärker“, setzt Werner seine Hoffnungen jedenfalls auf den ÖFB-Kicker. 

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