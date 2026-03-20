Diebin hereingelassen: Putzfrau staubte Schmuck ab

Nur ein Brillant-Ohrstecker blieb beim Opfer zurück

S. bemerkte den Diebstahl leider erst später. „Sie hat alles genommen, nur einen Brillant-Ohrstecker vergessen“, ist die ehemalige Wirtin, die Strafanzeige bei der Polizeiinspektion Ebelsberg erstattete, enttäuscht. Die Ermittlungen laufen. Der materielle Schaden beträgt etwa 5000 Euro, der emotionale ist aber ungleich höher. „Ich weiß nur, dass sie sich Laura genannt hat und wohl Rumänin war. Ihre Handynummer ist seither jedenfalls tot“, so Frau S. Auch bei der Lokalzeitung, in der sie das Inserat gefunden hatte, konnte man ihr nicht weiterhelfen. Aber: „Es tauchen immer wieder Annoncen mit fast genau dem gleichen Text auf, nur die Nummer ist anders.“ S. will daher andere warnen, bei derartigen Inseraten besonders vorsichtig zu sein. „Man weiß ja nie, wen man da ins Haus lässt“, mahnt die Ebelsbergerin.