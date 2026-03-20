Feuerwehr bringt mehr Sicherheit ins Klassenzimmer

Das Projekt „Gemeinsam Sicher Feuerwehr“ wurde vor 13 Jahren in Oberösterreich gestartet und wird auch im Burgenland umgesetzt. Es setzt genau daran an. In Pinkafeld geht man noch einen Schritt weiter. Erstmals arbeiten Volksschule, Mittelschule und HTL eng mit der Feuerwehr zusammen. „Das Vorzeigeprojekt macht Kinder mit dem Thema Brandschutz vertraut und weckt früh das Interesse für die Feuerwehr“, betont Landesrat Heinrich Dorner.