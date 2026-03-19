Internationale Starpower für den Song Contest

Noch 57 Tage bis zum ESC-Finale in der Wiener Stadthalle. Jetzt wurden offiziell Stars wie Boy George und Parov Stelar für die Finalshow und das zottelige Maskottchen Auri präsentiert.
Ein zotteliges Äußeres, goldene Kopfhörer, das rot-weiß-rote Herz am rechten Fleck und optisch eine Mischung aus Schwein (Gesicht) und Adler (Flügel) – so sorgt das offizielle Maskottchen namens Auri bis zum Song Contest für Staunen und Freude. ORF-Moderator Robert Steiner entwickelte es mit dem Öffentlich-Rechtlichen – auf „Krone“-Nachfrage beteuerte er: „Er ist seine eigene Rasse, wir haben Auri nicht genauer definiert.“
Begeistert zeigten sich auch ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz und Executive Producer Michael Krön: „Auri wird überall dort unterwegs sein, wo der Song Contest stattfindet. Der Name leitet sich ab von Gold und er soll die guten Werte vermitteln, für die der Bewerb steht.“
Im Zentrum des Geschehens steht natürlich die Musik. Nachdem alle 35 Teilnehmer-Beiträge feststehen, wurden weitere Acts präsentiert. In der Finalewoche in der Wiener Stadthalle werden ESC-Stars wie die finnischen Metaller Lordi, Erika Vikman und der australische Vorjahresteilnehmer Go-Jo („Milkshake Man“) auftreten. Zudem wird unser Sieger JJ eine neue Version von „Wasted Love“ intonieren. Absoluter Topstar ist der global bekannte Linzer Electroswing-Begründer Parov Stelar, der zwar kürzlich in Wien verweilte, aber bei der offiziellen Pressekonferenz nicht erschien.
Einen äußerst kurzen Auftritt legte auch die neue ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher aufs Parkett, die bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt in dieser Funktion beteuerte, dass man „perfekt im Zeitplan“ liege. „Wir haben unsere Pläne bislang auf Punkt und Beistrich eingehalten“ – sprach sie, und entschwand still und leise durch die Seitentür, bevor man auch nur eine Rückfrage stellen konnte.
Weitere Highlights: Am 24. April gibt es im Wiener Radiokulturhaus ein Konzert mit den größten ESC-Hits, das auch im ORF übertragen wird. Ab 26. März gibt es noch eine Tranche an Kaufkarten für die begehrten Veranstaltungstage und Kultmusiker Boy George wird mit Sängerin Senhit für San Marino live in Wien am Start sein und für zusätzliche Starpower sorgen. Anfangs wurde das noch bestritten.
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