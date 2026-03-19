Internationale Starpower für den Song Contest

Im Zentrum des Geschehens steht natürlich die Musik. Nachdem alle 35 Teilnehmer-Beiträge feststehen, wurden weitere Acts präsentiert. In der Finalewoche in der Wiener Stadthalle werden ESC-Stars wie die finnischen Metaller Lordi, Erika Vikman und der australische Vorjahresteilnehmer Go-Jo („Milkshake Man“) auftreten. Zudem wird unser Sieger JJ eine neue Version von „Wasted Love“ intonieren. Absoluter Topstar ist der global bekannte Linzer Electroswing-Begründer Parov Stelar, der zwar kürzlich in Wien verweilte, aber bei der offiziellen Pressekonferenz nicht erschien.