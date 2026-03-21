Hella mit hohem Umsatz und Investition in Zukunft

Dies ist laut eigenen Angaben das Ergebnis von tiefgreifenden strategischen Entscheidungen. Im Rahmen einer Material- und Sortimentsfokussierung wurde die Produktion von Produkten für Kundensegmente mit geringen Magen eingestellt. Auch der Betrieb am Standort in Duisburg in Deutschland wurde eingestellt. „Die Entscheidungen 2025 waren alternativlos und eine logische Konsequenz unserer strategischen Organisationsentwicklung. Der niedrigste Umsatz der jüngeren Unternehmensgeschichte muss in Kauf genommen werden, um neues Wachstum zu ermöglichen“, erklärt Andreas Kraler, geschäftsführender Gesellschafter der Hella Gruppe.