Lindsey is becoming a "physical therapist"
Now Vonn’s sister has been injured too!
Double injury misfortune in the Vonn family! Just a few weeks after Lindsey Vonn’s serious Olympic crash, her sister Karin Kildow has also suffered a serious injury, tearing her ACL. The “Ski Queen” is taking it in stride with humor and has spontaneously declared herself a physical therapist.
Torn ACL! A bitter diagnosis for Kildow, who, as seen in an Instagram Story by Vonn, limps into Vonn’s training room. “Karin is joining the rehab program,” Vonn jokingly greets her sister. “Patient number 2. Welcome to the Vonn Rehab Center,” says Vonn.
Kildow: “First appointment with my new physical therapist”
Despite her own serious injuries, the 41-year-old is, of course, also taking care of her sister. In another clip, Vonn can be seen checking the mobility of Kildow’s kneecap. “First appointment with my new physical therapist,” Kildow comments humorously on the video and asks her followers, “Should I pay her for this?”
While Kildow wears a large splint on her right leg, Vonn also still bears the marks of her fall. She continues to wear a bandage on her injured left leg.
It is not known how the 33-year-old Kildow’s accident occurred.
’s Severe Olympic CrashVonn herself suffered serious injuries on February 8 at the Winter Olympics in Milan/Cortina. Although she had already torn her cruciate ligament at the end of January, she still competed in the downhill event. During a fall, she ultimately sustained a complicated tibia fracture as well as a fracture of her right ankle.
Progress in rehab
Vonn is already making progressin her rehabilitation. She regularly posts updates on Instagram and is already able to train again on an exercise bike. She also gets around at home using a scooter.
For the sister duo, rehabilitation is now on the agenda for both of them.
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