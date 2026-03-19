Hoher US-Dollar bremst: Goldpreis fällt weiter

Fed hatte Leitzins am Mittwoch nicht verändert

Nachdem die US-Notenbank Fed den Leitzins am Mittwochabend nicht verändert hatte, signalisierten die Notenbanker für den Rest des Jahres nur noch eine Zinssenkung. Zuvor waren am Markt zwei Zinsschritte erwartet worden. Mit dem jüngsten Rückschlag entfernt sich der Goldpreis immer stärker von seinem Rekordhoch, das Ende Jänner bei knapp 5600 Dollar erreicht worden war.