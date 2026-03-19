Kudrow enthüllt seltsame Nebenwirkung von Botox

Klare Ansage von Serien-Star Lisa Kudrow (62)! Die „Friends“-Ikone ist nicht überzeugt von Botox-Behandlungen. Nach dem ersten Versuch war auch schon Schluss für sie!
Der Grund: unangenehme Nebenwirkungen, auf die sie gerne verzichten kann: „Ich glaube, es hat zu meiner Augenreizung und diesem seltsamen Muster auf meiner Stirn beigetragen“, verriet Kudrow im Interview. Für sie steht fest: Botox kommt ihr so schnell nicht mehr ins Gesicht. Sie sei „damit durch!“
Älterwerden als Chance
Doch ganz ohne Sorgen ist die Schauspielerin nicht: „Ich habe Angst davor, irgendwann wie meine Großmutter auszusehen“, gibt sie offen zu. Gleichzeitig blickt sie nach vorn – und nimmt das Älterwerden auch als Chance: neue Rollen, neue Facetten.
Altern ohne Spritze
Auch beruflich zieht Kudrow einen Schlussstrich: Ihre HBO-Serie „The Comeback“ soll mit der dritten Staffel endgültig enden. „Das ist das Ende – eine Trilogie“, so die Schauspielerin, die die Serie selbst mitentwickelt hat. Ein bewusster Schritt, um Figur und Fans einen würdigen Abschluss zu geben.
Fazit: Kein Botox mehr, dafür klare Kante in Karriere und Leben. Kudrow zeigt: Natürlich altern in Hollywood? Geht doch – auch ohne Spritze!
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