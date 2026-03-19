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Kudrow enthüllt seltsame Nebenwirkung von Botox

Society International
19.03.2026 12:34
Lisa Kudrow hat sich mit 60 zum ersten und letzten Mal mit Botox behandeln lassen. „Seltsame“ ...
Lisa Kudrow hat sich mit 60 zum ersten und letzten Mal mit Botox behandeln lassen. „Seltsame“ Nebenwirkungen störten sie.(Bild: APA/AFP Rick Kern )
Porträt von krone.at
Von krone.at

Klare Ansage von Serien-Star Lisa Kudrow (62)! Die „Friends“-Ikone ist nicht überzeugt von Botox-Behandlungen. Nach dem ersten Versuch war auch schon Schluss für sie! 

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Der Grund: unangenehme Nebenwirkungen, auf die sie gerne verzichten kann: „Ich glaube, es hat zu meiner Augenreizung und diesem seltsamen Muster auf meiner Stirn beigetragen“, verriet Kudrow im Interview. Für sie steht fest: Botox kommt ihr so schnell nicht mehr ins Gesicht. Sie sei „damit durch!“

Älterwerden als Chance
Doch ganz ohne Sorgen ist die Schauspielerin nicht: „Ich habe Angst davor, irgendwann wie meine Großmutter auszusehen“, gibt sie offen zu. Gleichzeitig blickt sie nach vorn – und nimmt das Älterwerden auch als Chance: neue Rollen, neue Facetten.

Kudrow Anfang März bei den Actor Awards
Kudrow Anfang März bei den Actor Awards(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Altern ohne Spritze
Auch beruflich zieht Kudrow einen Schlussstrich: Ihre HBO-Serie „The Comeback“ soll mit der dritten Staffel endgültig enden. „Das ist das Ende – eine Trilogie“, so die Schauspielerin, die die Serie selbst mitentwickelt hat. Ein bewusster Schritt, um Figur und Fans einen würdigen Abschluss zu geben.

Fazit: Kein Botox mehr, dafür klare Kante in Karriere und Leben. Kudrow zeigt: Natürlich altern in Hollywood? Geht doch – auch ohne Spritze!

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