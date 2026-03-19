Ein Filmfestival stellt die Frage der Freiheit

Beeindruckender Eröffnungsfilm

Dass der Weg zur Freiheit voller Abwege ist, muss auch Rose im gleichnamigen Eröffnungsfilm der heurigen Diagonale erkennen. Um zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges als Frau frei leben zu können, blieb nur ein Weg: „In der Hose war mehr Freiheit, also bin ich in die Hose“, erklärt sie am Ende ihr jahrelanges Leben als Mann. Sie zog in den Krieg, wurde verwundet, trat das Erbe eines verstorbenen Kameraden an, heiratete eine Frau, ja wurde sogar Vater. Doch der Stich einer Biene führt dazu, dass die hart erarbeitete Freiheit sich in Luft aufzulösen beginnt. Letztlich endet der Stich tödlich.