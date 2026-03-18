Champions League
Bayern spares Atalanta another thrashing
Bayern Munich won Wednesday’s Champions League round of 16 second leg against Atalanta comfortably and without any trouble, 4-1, and will now face Real Madrid in the quarterfinals.
Bayern had already sealed the deal with a 6-1 victory in the first leg in Bergamo.
Laimer rested
Given the comfortable lead against Atalanta, coach Vincent Kompany rested several starters, such as Konrad Laimer, and was able to call upon goalkeeper Jonas Urbig. Harry Kane scored the 1-0 goal on his second attempt via a handball penalty (25'). Atalanta goalkeeper Marco Sportiello had saved the Englishman’s first attempt but had left the goal line too early.
Kane added another—also his 50th Champions League goal—in the 54th minute, followed by goals from Lennart Karl (56') and Luiz Diaz (70'). Lazar Samardzic scored the consolation goal for the Bergamo side in the 85th minute.
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