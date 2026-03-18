Mit 193 km/h geblitzt: Fahrzeug beschlagnahmt

Das kommt wohl auch Polizisten, die häufig Geschwindigkeitsmessungen durchführen, nicht alle Tage unter: In Osttirol wurde am Mittwoch ein Autolenker mit 193 km/h auf einer Bundesstraße gemessen. Die Konsequenzen sind drastisch.
Am Mittwoch führten Beamte der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol gegen 14.45 Uhr routinemäßige Geschwindigkeitskontrollen auf der B108 im Gemeindegebiet von St. Johann im Walde durch.
In Richtung Matrei unterwegs
Im Zuge der Kontrollen,wurde ein slowakischer Pkw-Lenker in Fahrtrichtung Matrei in Osttirol mit einer enormen Geschwindigkeitsüberschreitung gemessen. Der Mann war mit einer Geschwindigkeit von 193 km/h bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h unterwegs!
Führerscheinabnahme ist nicht das Einzige
Der Pkw konnte von den Beamten angehalten werden. Dem Lenker wurde aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung der Führerschein vorläufig abgenommen. Darüber hinaus wurde sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.
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