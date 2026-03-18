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Einsatz im Oberland

Hochdruckreiniger ging in Werkstatt in Flammen auf

Tirol
18.03.2026 19:30
Die Feuerwehr griff ein, um den Brand endgültig zu löschen (Symbolbild).
Die Feuerwehr griff ein, um den Brand endgültig zu löschen (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Brenzlige Situation am Mittwoch in einer Garage in Pfaffenhofen im Tiroler Oberland: Ein Gerät ging plötzlich in Flammen auf – und die Löschversuche zweier Männer brachten keine Entwarnung.

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Am Mittwoch gegen 13.32 Uhr wurde via Notruf der Brand in der Kfz-Werkstätte in Pfaffenhofen gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Industrie-Hochdruckreiniger vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten war. Das Gerät befand sich im Bereich einer Lackiererei.

Eigene Löschversuche reichten nicht
Zwei Angestellte hatten zunächst versucht, den Brand mittels Feuerlöscher einzudämmen, was jedoch nicht vollständig gelang. Der Brand konnte schließlich von den Feuerwehren Pfaffenhofen und Telfs gelöscht werden. Ein 61-jähriger Österreicher erlitt bei den Löschversuchen vermutlich eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde in das Krankenhaus Hall eingeliefert. Am Gebäude entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Pfaffenhofen und Telfs mit insgesamt vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, das Rote Kreuz mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften sowie die Polizei mit einer Streife.

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