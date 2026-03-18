Hochdruckreiniger ging in Werkstatt in Flammen auf

Brenzlige Situation am Mittwoch in einer Garage in Pfaffenhofen im Tiroler Oberland: Ein Gerät ging plötzlich in Flammen auf – und die Löschversuche zweier Männer brachten keine Entwarnung.
Am Mittwoch gegen 13.32 Uhr wurde via Notruf der Brand in der Kfz-Werkstätte in Pfaffenhofen gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Industrie-Hochdruckreiniger vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten war. Das Gerät befand sich im Bereich einer Lackiererei.
Eigene Löschversuche reichten nicht
Zwei Angestellte hatten zunächst versucht, den Brand mittels Feuerlöscher einzudämmen, was jedoch nicht vollständig gelang. Der Brand konnte schließlich von den Feuerwehren Pfaffenhofen und Telfs gelöscht werden. Ein 61-jähriger Österreicher erlitt bei den Löschversuchen vermutlich eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde in das Krankenhaus Hall eingeliefert. Am Gebäude entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.
Im Einsatz standen die Feuerwehren Pfaffenhofen und Telfs mit insgesamt vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, das Rote Kreuz mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften sowie die Polizei mit einer Streife.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.