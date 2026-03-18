Hochdruckreiniger ging in Werkstatt in Flammen auf

Eigene Löschversuche reichten nicht

Zwei Angestellte hatten zunächst versucht, den Brand mittels Feuerlöscher einzudämmen, was jedoch nicht vollständig gelang. Der Brand konnte schließlich von den Feuerwehren Pfaffenhofen und Telfs gelöscht werden. Ein 61-jähriger Österreicher erlitt bei den Löschversuchen vermutlich eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde in das Krankenhaus Hall eingeliefert. Am Gebäude entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.