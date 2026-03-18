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Cirque du Soleil

Zusatzshows von „OVO“ in Salzburg & Graz

Salzburg
18.03.2026 15:50
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Mit „OVO“ bringt der Cirque du Soleil ein farbenfrohes, akrobatisches Insektenuniversum nach Salzburg und Graz. Die energiegeladene Arena-Show begeistert mit spektakulären Stunts, schrillen Kostümen und einer verspielten Liebesgeschichte. Wegen der anhaltenden großen Nachfrage wird der akrobatische Zirkus nun zusätzliche Shows veranstalten.

Der Cirque du Soleil ist längst mehr als nur ein Zirkus: Er ist ein Weltwunder der Live-Unterhaltung. Seit rund 40 Jahren tourt die kanadische Artistentruppe über den Globus, hat bereits über 400 Millionen Menschen in 86 Ländern begeistert und vereint Künstler aus mehr als 80 Nationen. Dieses Jahr kehrt der akrobatische Zirkus mit der neuen Show „OVO“ auch in Graz und Salzburg ein.

(Bild: Photos : Marie-Andrée Lemire Costumes : Liz Vandal Cirque du Soleil 2024)
(Bild: Photos : Marie-Andrée Lemire Costumes : Liz Vandal Cirque du Soleil 2024)

Das große Krabbeln in Salzburg & Graz
Mit OVO verwandelt der Cirque du Soleil die Hallen in ein quirliges Insektenreich, das gleichzeitig bunt, laut, verspielt und manchmal überraschend gefühlvoll ist. Im Zentrum steht ein riesiges, mysteriöses Ei, das die ganze Insektenwelt in Aufruhr versetzt.

(Bild: Photos : Marie-Andrée Lemire Costumes : Liz Vandal Cirque du Soleil 2024)

Riesiger Andrang
Tickets für die Shows sind mittlerweile rar geworden, aber der Andrang ist weiterhin ungebrochen. Deshalb wird der Cirque du Soleil nun zwei weitere Zusatztermine in der Salzburg Arena am 21.10. um 20:00 Uhr und in der Stadthalle in Graz am 30.10. um 16:00 Uhr veranstalten. Die Tickets für diese Zusatzshows sind seit heute online erhältlich.

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