Zusatzshows von „OVO“ in Salzburg & Graz

Der Cirque du Soleil ist längst mehr als nur ein Zirkus: Er ist ein Weltwunder der Live-Unterhaltung. Seit rund 40 Jahren tourt die kanadische Artistentruppe über den Globus, hat bereits über 400 Millionen Menschen in 86 Ländern begeistert und vereint Künstler aus mehr als 80 Nationen. Dieses Jahr kehrt der akrobatische Zirkus mit der neuen Show „OVO“ auch in Graz und Salzburg ein.