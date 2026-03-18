Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Auto verunglückt

36-Jähriger legt Feuer und stirbt auf der Flucht

Vorarlberg
18.03.2026 09:28
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dramatische Szenen in der Nacht auf Mittwoch in Vorarlberg: Ein 36-Jähriger soll in seiner Wohnung und in der Tiefgarage des Mehrparteienhauses ein Feuer gelegt haben. Anschließend ergriff er mit dem Auto die Flucht – und verunglückte tödlich.

0 Kommentare

Gegen 2.30 Uhr soll der Mann das Feuer in der Wohnung und der Garage in Au-Rehmen im Bezirk Bregenz gelegt haben. Sechs Feuerwehren rückten zu den Löscharbeiten aus, beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Fassade des Mehrparteienhauses bereits in Vollbrand.

Mindestens zwei Autos brannten völlig aus.
Mindestens zwei Autos brannten völlig aus.(Bild: Mathis Fotografie)

Feuer breitete sich rasch aus
Das Feuer griff auf mehrere Balkone über. Auch das Unterdach und der Dachstuhl standen in Flammen. In der Tiefgarage wurden mindestens zwei Fahrzeuge beschädigt.

Der 36-Jährige hatte in der Zwischenzeit mit seinem Auto die Flucht ergriffen. Er raste Richtung Warth. Bei der Tannbergbrücke in Schröcken verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Mann überlebte den schweren Unfall nicht.

Die gesamte Fassade stand in Flammen.
Die gesamte Fassade stand in Flammen.(Bild: Mathis Fotografie)

Ermittlungen zu Hintergünden laufen
Die Hintergründe der Brandstiftung durch den 36-Jährigen sind derzeit Gegenstand von Ermittlungen durch die Bediensteten der Polizeiinspektion Au und des Landeskriminalamtes Vorarlberg. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
18.03.2026 09:28
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Bregenz
MehrparteienhausTiefgarageAuto
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
0° / 10°
Symbol wolkenlos
Bludenz
1° / 14°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
3° / 13°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
1° / 14°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
195.795 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
168.182 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
155.732 mal gelesen
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1632 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1462 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1332 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Mehr Vorarlberg
Wegen Klimawandel
Wasserwirtschaftsstrategie muss angepasst werden
Mit Auto verunglückt
36-Jähriger legt Feuer und stirbt auf der Flucht
Vor Bundesliga-Start
„Team Vorarlberg“ geht mit viel Spaß in 28. Saison
Urteil in Abwesenheit
Eltern Geld abgenötigt: Bedingte Haft für Sohn
Mit 19 Jahren
Altach-Verteidigerin wechselt nach Deutschland
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf