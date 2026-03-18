36-Jähriger legt Feuer und stirbt auf der Flucht

Dramatische Szenen in der Nacht auf Mittwoch in Vorarlberg: Ein 36-Jähriger soll in seiner Wohnung und in der Tiefgarage des Mehrparteienhauses ein Feuer gelegt haben. Anschließend ergriff er mit dem Auto die Flucht – und verunglückte tödlich.
Gegen 2.30 Uhr soll der Mann das Feuer in der Wohnung und der Garage in Au-Rehmen im Bezirk Bregenz gelegt haben. Sechs Feuerwehren rückten zu den Löscharbeiten aus, beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Fassade des Mehrparteienhauses bereits in Vollbrand.
Feuer breitete sich rasch aus
Das Feuer griff auf mehrere Balkone über. Auch das Unterdach und der Dachstuhl standen in Flammen. In der Tiefgarage wurden mindestens zwei Fahrzeuge beschädigt.
Der 36-Jährige hatte in der Zwischenzeit mit seinem Auto die Flucht ergriffen. Er raste Richtung Warth. Bei der Tannbergbrücke in Schröcken verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Mann überlebte den schweren Unfall nicht.
Ermittlungen zu Hintergünden laufen
Die Hintergründe der Brandstiftung durch den 36-Jährigen sind derzeit Gegenstand von Ermittlungen durch die Bediensteten der Polizeiinspektion Au und des Landeskriminalamtes Vorarlberg. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt.
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