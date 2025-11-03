Israels Regierung plant Einführung der Todesstrafe

Fraglich bleibt, ob das Gesetz nicht Tür und Tor für zahlreiche Todesurteile öffnet und wer künftig als „Terrorist“ gilt. Anfang Oktober erklärte Ben-Gvir in Bezug auf das Abfangen von Aktivisten-Booten noch, er sei stolz darauf, „dass wir die ,Flotten-Aktivisten‘ wie Terrorunterstützer behandeln“, und betonte in einer Mitteilung: „Wer Terror unterstützt, ist ein Terrorist und verdient die Bedingungen, die Terroristen zustehen.“