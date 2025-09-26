US-Ministerin will wieder landesweite Todesstrafe

Von Biden begnadigte Häftlinge werden verlegt

Nun ließ Bondi damit aufhorchen, dass sie die Vollstreckung der Todesstrafe auf Bundesebene wieder aufnehmen möchte. Die Trump-Regierung geht auch gegen Häftlinge vor, die vom früheren US-Präsidenten Joe Biden begnadigt worden waren, „Wir verlegen sie in Supermax-Anstalten, wo sie für den Rest ihres Lebens so behandelt werden, als säßen sie in der Todeszelle“, erklärte die US-Justizministerin. Sie ordnete bereits an, die Vollstreckung der Todesstrafe landesweit wiedereinzuführen.