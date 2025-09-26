Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trump: „Prävention“

US-Ministerin will wieder landesweite Todesstrafe

Außenpolitik
26.09.2025 11:12
US-Justizministerin Pam Bondi
US-Justizministerin Pam Bondi(Bild: AP/Alex Brandon)

US-Präsident Donald Trump möchte die Todesstrafe wieder in der Hauptstadt Washington, D. C. einführen – seiner Justizministerin geht das aber nicht weit genug. Pam Bondi will diese Strafe wieder USA-weit vollstrecken lassen.

0 Kommentare

Die Todesstrafe könnte in Washington, D. C. ein trauriges Revival erleben, nachdem sie bereits im Jahr 1981 abgeschafft wurde. Trump unterzeichnete einen Erlass, der Bondi und Bezirksstaatsanwältin Jeanine Pirro, anweist, die Todesstrafe zu verhängen, „wenn die Beweise und Fakten des Falles darauf hindeuten, dass die Todesstrafe verhängt werden sollte“.

Trump: „sehr starke Präventivmaßnahme“ 
„Wenn man jemanden tötet oder einen Polizisten, einen Strafverfolgungsbeamten tötet, dann gibt es die Todesstrafe“, führte Trump bei der Unterzeichnung aus.  Im August kündigte das Staatsoberhaupt bereits diesen Schritt an: „Wenn jemand in der Hauptstadt Washington, D. C. jemanden tötet, werden wir die Todesstrafe fordern“, erklärte Trump. Dabei würde es sich um eine „sehr starke Präventivmaßnahme“ handeln. Dies erfolgte um die Zeit, in der er Nationalgarde in die von Demokraten regierte Hauptstadt entsandt hatte.

Beim Unterzeichnen machte Trump noch einen Wortwitz darüber, dass es passend wäre, dass „capital punishment“ (Todesstrafe) im „capital“ (Hauptstadt) eingeführt werde:

Von Biden begnadigte Häftlinge werden verlegt
Nun ließ Bondi damit aufhorchen, dass sie die Vollstreckung der Todesstrafe auf Bundesebene wieder aufnehmen möchte. Die Trump-Regierung geht auch gegen Häftlinge vor, die vom früheren US-Präsidenten Joe Biden begnadigt worden waren, „Wir verlegen sie in Supermax-Anstalten, wo sie für den Rest ihres Lebens so behandelt werden, als säßen sie in der Todeszelle“, erklärte die US-Justizministerin. Sie ordnete bereits an, die Vollstreckung der Todesstrafe landesweit wiedereinzuführen.  

Das Bundesgefängnis ADX Florence ist eine Anstalt, dir den Supermax-Standard erfüllt – 300 bis ...
Das Bundesgefängnis ADX Florence ist eine Anstalt, dir den Supermax-Standard erfüllt – 300 bis 400 besonders gefährliche männliche Straftäter sind dort untergebracht.(Bild: jzehnder - stock.adobe.com)

In den USA können derzeit 27 von 50 Bundesstaaten die Todesstrafe verhängen, aber nur in einigen wenigen Staaten wird sie auch regelmäßig vollstreckt. Die Staaten mit den meisten Hinrichtungen sind Texas, Florida und Oklahoma. In Kalifornien, Oregon und Pennsylvania gilt ein Moratorium - das Todesurteil wird nicht vollzogen.

Um eine bundesweit verpflichtende Todesstrafe einzuführen, müsste in der USA eine Verfassungsänderung stattfinden. Dafür wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat erforderlich. Es ist jedoch höchst unwahrscheinlich, dass die Demokraten dieser zustimmen würden. 

Lesen Sie auch:
Dieses undatierte Foto, das vom Justizministerium des Bundesstaates Florida veröffentlicht ...
Dreifachmörder tot
USA: 30. Hinrichtung seit Jahresbeginn vollstreckt
29.08.2025
„Präventivmaßnahme“
Trump will Todesstrafe für Morde in Washington
26.08.2025

Trump ist ein bekennender Befürworter der Todesstrafe. Gegen Ende seiner ersten Amtszeit hatte Trump die Exekution von insgesamt 13 Menschen binnen nur sieben Monaten angeordnet. Zu Beginn seiner Präsidentschaft hatte es zunächst keine Hinrichtungen auf Bundesebene gegeben.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
271.022 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
125.171 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Wirtschaft
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
119.459 mal gelesen
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1717 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1431 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1362 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Mehr Außenpolitik
Trump: „Prävention“
US-Ministerin will wieder landesweite Todesstrafe
Gibt sich aber bedeckt
Kickl verspricht „Joker“ für Bundespräsidentenwahl
Große Sorge
US-„Kriegsminister“ beruft Militärführung ein
5 Jahre Haft drohen
Trump machte Druck: Ex-FBI-Chef Comey angeklagt
Migrationspolitik
Neues Asyl-Lager: Niederlande setzen auf Uganda
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf