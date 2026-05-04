Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Von Freund epresst

Gemeindemitarbeiter griff jahrelang in Amtskassen

Oberösterreich
04.05.2026 08:16
(Bild: canva)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Weil er von einem gleichaltrigen Freund jahrelang erpresst wurde, sah ein 33-Jähriger keinen anderen Ausweg mehr, als immer wieder in die Amtskassen der Gemeinde Gmunden zu greifen. Insgesamt wechselten seit 2013 knapp 100.000 Euro den Besitzer. Der Gemeindemitarbeiter verlor seinen Job, der Erpresser sitzt in U-Haft.

0 Kommentare

Ein langjähriger Mitarbeiter einer Gemeinde im Bezirk Gmunden wurde im März dabei betreten, wie er Gutscheine aus dem Büro eines Arbeitskollegen stahl. Bei den darauffolgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Beschuldigte, ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden, Bargeld gestohlen haben soll.

Umfassend geständig
Seit Anfang 2014 soll der 33-Jährige regelmäßig, mehrmals monatlich, vor allem in diverse Amtskassen der Gemeinde, aber auch in andere Kassen und in eine Spendenbox gegriffen haben. Bei der Vernehmung zeigte sich der 33-Jährige umfassend geständig und gab an, die Diebstähle nur begangen zu haben, da er seit Mitte 2013 von einem ehemaligen gleichaltrigen Freund erpresst wurde. Der Gemeindemitarbeiter habe sich die Zahlungen an den Erpresser nicht mehr leisten können, weshalb er zu stehlen begonnen habe.

Rechtsanwältin frei erfunden
Es wurde ermittelt, dass vom Erpresser ein Sexualdelikt und eine Rechtsanwältin frei erfunden wurden und ihm mit der Anzeigeerstattung bei der Polizei und mit einer Veröffentlichung gedroht wurde, sollte nicht ein monatlicher Fixbetrag auf das Konto überwiesen werden. Der 33-Jährige überwies deshalb im Zeitraum von 2013 bis 2026 einen Gesamtbetrag im sechsstelligen Bereich.

Bei Österreich-Aufenthalt verhaftet
Da die Taten des in Deutschland wohnhaften Erpressers nicht aufhörten, ordnete die Staatsanwaltschaft Wels die Festnahme des 33-Jährigen an. Während eines kurzen Österreich-Besuches gelang es, Ende April 2026, die Festnahmeanordnung zu vollziehen. Der Erpresser zeigte sich ebenfalls umfassend geständig und wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert, wo die U-Haft verhängt wurde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
04.05.2026 08:16
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In dieser Barge wurde „Timmy“ in die Nordsee gebracht – nun mehren sich Zweifel, ob dabei ...
Crew unter Beschuss
Neue Zweifel am Schicksal von Wal „Timmy“
ÖVP-Klubobmann August Wöginger bekannte sich im Prozess in Linz „nicht schuldig“. 
Heute fällt das Urteil
Wöginger könnte auch bei Schuldspruch bleiben
Frankreichs Dauerkandidat startet einen vierten Anlauf aufs Präsidentenamt.
Wer folgt auf Macron?
Mélenchon wirft erneut seinen Hut in den Ring
Diese Luftaufnahme zeigt eine Gesamtansicht des Kreuzfahrtschiffs MV Hondius, das aktuell vor ...
WHO schlägt Alarm
Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: 3 Tote
Die US-Regierung will deutlich über 5000 Streitkräfte aus Deutschland abziehen.
„Reduzieren stark“
Trump lässt Deutsche über Truppenabzug im Unklaren
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
211.802 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
105.802 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche Hipp-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
91.203 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
1272 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1144 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Österreich
Immer mehr Gemeinden prüfen jetzt eine Poolsteuer
739 mal kommentiert
Rein ins kühle Nass! Für mehr als die Hälfte der Österreicher gehört ein Pool zum persönlichen ...
Mehr Oberösterreich
Von Freund epresst
Gemeindemitarbeiter griff jahrelang in Amtskassen
Kampf um Meistertitel
Bundesliga: LASK gegen Rapid ab 20.30 Uhr LIVE
Heute fällt das Urteil
Wöginger könnte auch bei Schuldspruch bleiben
Crash auf Autobahn
Schwangere nach Unfall ins Krankenhaus geflogen
Krone Plus Logo
Gewalt, Bildungslücken
Schwere Vorwürfe erschüttern Welser Privatschule
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf