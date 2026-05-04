Gemeindemitarbeiter griff jahrelang in Amtskassen

Umfassend geständig

Seit Anfang 2014 soll der 33-Jährige regelmäßig, mehrmals monatlich, vor allem in diverse Amtskassen der Gemeinde, aber auch in andere Kassen und in eine Spendenbox gegriffen haben. Bei der Vernehmung zeigte sich der 33-Jährige umfassend geständig und gab an, die Diebstähle nur begangen zu haben, da er seit Mitte 2013 von einem ehemaligen gleichaltrigen Freund erpresst wurde. Der Gemeindemitarbeiter habe sich die Zahlungen an den Erpresser nicht mehr leisten können, weshalb er zu stehlen begonnen habe.