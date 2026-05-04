Schwangere nach Unfall ins Krankenhaus geflogen

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Westautobahn hatte am Sonntag für eine schwangere Frau weitreichende Folgen. Die 33-Jährige, die im siebten Monat schwanger ist, musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.
Am Sonntag ereignete sich gegen 17.40 Uhr auf der Westautobahn im Gemeindegebiet von Vorchdorf in Fahrtrichtung Wien ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 28-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land fuhr mit ihrem Auto in Fahrtrichtung Wien, als sie wegen einem sich bildenden Rückstau ihr Fahrzeug fast bis zum Stillstand brachte.
Unfall trotz Vollbremsung
Eine ihr nachkommende 54-Jährige aus dem Bezirk Neukrichen (NÖ), bremste ihr Auto ebenfalls ab. Ein unmittelbar nachkommender 33-jähriger tschechischer Staatsbürger konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr trotz Vollbremsung auf das Auto der 54-Jährigen auf, wodurch dieses auf das Auto der 28-Jährigen geschoben wurde.
Zehn Kilometer langer Stau
Durch den Verkehrsunfall wurde die bei dem 33-Jährigen mitfahrende, im siebenten Monat schwangere Gattin unbestimmten Grades verletzt und mit dem Notarzthubschrauber Martin 3 ins Klinikum Wels geflogen. Die 28-Jährige wurde ebenso unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Salzkammerklinikum Vöcklabruck verbracht. Aufgrund des Verkehrsunfalles, insbesondere aufgrund der Hubschrauberlandung, kam es zu einem zehn Kilometer langen Rückstau. An den beteiligten Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.
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