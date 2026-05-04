Schwangere nach Unfall ins Krankenhaus geflogen

Zehn Kilometer langer Stau

Durch den Verkehrsunfall wurde die bei dem 33-Jährigen mitfahrende, im siebenten Monat schwangere Gattin unbestimmten Grades verletzt und mit dem Notarzthubschrauber Martin 3 ins Klinikum Wels geflogen. Die 28-Jährige wurde ebenso unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Salzkammerklinikum Vöcklabruck verbracht. Aufgrund des Verkehrsunfalles, insbesondere aufgrund der Hubschrauberlandung, kam es zu einem zehn Kilometer langen Rückstau. An den beteiligten Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.