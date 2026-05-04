Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Crash auf Autobahn

Schwangere nach Unfall ins Krankenhaus geflogen

Oberösterreich
04.05.2026 07:25
(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Westautobahn hatte am Sonntag für eine schwangere Frau weitreichende Folgen. Die 33-Jährige, die im siebten Monat schwanger ist, musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

0 Kommentare

Am Sonntag ereignete sich gegen 17.40 Uhr auf der Westautobahn im Gemeindegebiet von Vorchdorf in Fahrtrichtung Wien ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 28-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land fuhr mit ihrem Auto in Fahrtrichtung Wien, als sie wegen einem sich bildenden Rückstau ihr Fahrzeug fast bis zum Stillstand brachte.

Unfall trotz Vollbremsung
Eine ihr nachkommende 54-Jährige aus dem Bezirk Neukrichen (NÖ), bremste ihr Auto ebenfalls ab. Ein unmittelbar nachkommender 33-jähriger tschechischer Staatsbürger konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr trotz Vollbremsung auf das Auto der 54-Jährigen auf, wodurch dieses auf das Auto der 28-Jährigen geschoben wurde.

Zehn Kilometer langer Stau
Durch den Verkehrsunfall wurde die bei dem 33-Jährigen mitfahrende, im siebenten Monat schwangere Gattin unbestimmten Grades verletzt und mit dem Notarzthubschrauber Martin 3 ins Klinikum Wels geflogen. Die 28-Jährige wurde ebenso unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Salzkammerklinikum Vöcklabruck verbracht. Aufgrund des Verkehrsunfalles, insbesondere aufgrund der Hubschrauberlandung, kam es zu einem zehn Kilometer langen Rückstau. An den beteiligten Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
04.05.2026 07:25
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
UnfallKrankenhaus
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Das deutsche Influencer-Paar Julian Claßen und Palina erwartet ein Baby.
Palina postete Fotos
Influencer Julian Claßen wird zum dritten Mal Papa
Die Spritpreise in Deutschland sind unmittelbar nach der Einführung des Tankrabatts nicht ...
Alte Steuersätze
Spritpreise in Deutschland trotz Rabatt gestiegen
US-Präsident Donald Trump umgeht den Kongress: Das Weiße Haus erklärt die Kampfhandlungen im ...
Brief an Kongress
Trump: „Die Kämpfe im Iran sind beendet!“
Am Sonntag, den 15. Februar, gab Schlagerstar Michelle in Berlin das letzte Konzert ihrer ...
„Geht uns nicht gut“
Nur 3 Monate nach Verlobung: Michelle wieder solo!
Der Tankrabatt hat zu einem Andrang bei den Tankstellen in Deutschland geführt (Symbolbild).
Preise stark gesunken
Rabatt: Lange Schlangen vor deutschen Tankstellen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
210.999 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
94.460 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche Hipp-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
90.731 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
1269 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1141 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Österreich
Immer mehr Gemeinden prüfen jetzt eine Poolsteuer
739 mal kommentiert
Rein ins kühle Nass! Für mehr als die Hälfte der Österreicher gehört ein Pool zum persönlichen ...
Mehr Oberösterreich
Von Freund epresst
Gemeindemitarbeiter griff jahrelang in Amtskassen
Kampf um Meistertitel
Bundesliga: LASK gegen Rapid ab 20.30 Uhr LIVE
Heute fällt das Urteil
Wöginger könnte auch bei Schuldspruch bleiben
Crash auf Autobahn
Schwangere nach Unfall ins Krankenhaus geflogen
Krone Plus Logo
Gewalt, Bildungslücken
Schwere Vorwürfe erschüttern Welser Privatschule
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf