„Betriebliche Umstellung“: Bus vergisst auf Kinder

In Scheifling im Bezirk Murau kam es in den vergangenen Wochen gleich dreimal zu ärgerlichen Busausfällen. „Eigentlich sollte der Bus zu Mittag bei der Haltestelle Scheifling-Ortsmitte stehen bleiben und die Kinder nach der Schule nach Hause bringen. Das funktioniert im Moment aber immer öfter nicht“, ärgert sich Michaela Heidic aus Unzmarkt. Rund 35 Kinder, darunter auch ihr Sohn, sind auf den Halt der Linie 890 – sie wird von den Steiermärkischen Landesbahnen (StB) betrieben – angewiesen.