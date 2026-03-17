„Betriebliche Umstellung“: Bus vergisst auf Kinder

Ärger im Murtal: Seit den Fahrplanänderungen im Dezember fuhr die Linie 890 von Scheifling nach Murau mehrfach den Halt in der Scheiflinger Ortsmitte nicht an. 35 Kinder kamen bereits dreimal nach der Schule nicht nach Hause. Die Steiermärkischen Landesbahnen bedauern die Zwischenfälle.
In Scheifling im Bezirk Murau kam es in den vergangenen Wochen gleich dreimal zu ärgerlichen Busausfällen. „Eigentlich sollte der Bus zu Mittag bei der Haltestelle Scheifling-Ortsmitte stehen bleiben und die Kinder nach der Schule nach Hause bringen. Das funktioniert im Moment aber immer öfter nicht“, ärgert sich Michaela Heidic aus Unzmarkt. Rund 35 Kinder, darunter auch ihr Sohn, sind auf den Halt der Linie 890 – sie wird von den Steiermärkischen Landesbahnen (StB) betrieben – angewiesen.
Koralmbahn nicht schuld an Ausfällen
Seit der Inbetriebnahme der Koralmbahn und den damit einhergehenden Fahrplanänderungen, von denen auch die Region betroffen war, kam es dreimal zu einem derartigen Vorfall: „Beim zweiten Mal organisierte die StB einen Ersatzbus. Die Kinder mussten eine Stunde lang warten, aber kamen dann nach Hause. Bei den anderen Malen war das nicht der Fall“, schildert Heidic.
Der Bus sollte zu Mittag beim Halt Scheifling-Ortsmitte stehen bleiben. Das funktioniert aber immer öfter nicht.
Michaela Heidic
Bei den StB ist das Problem bekannt: „Der konkrete Fall fällt in die Phase einer betrieblichen Umstellung. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten sehr und entschuldigen uns bei den Fahrgästen.“ Mit der Koralmbahn sei aber kein Zusammenhang gegeben: Die betroffene Haltestelle sei Teil einer „Stichfahrt“. Das heißt, dass sie planmäßig nur zu speziellen Zeiten angefahren wird. Hoffentlich können sich die Kinder nun wieder auf diese „Stichfahrt“ verlassen ...
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