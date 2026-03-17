Intersport verbuchte im Winter ein deutliches Plus

Fußball-Fieber

Intersport ist seit zwei Jahren auch Partner des ÖFB und betreibt dessen Fanshop. „Die Vorfreude auf die kommende Fußball-WM ist seit Monaten spürbar. Schon zu Weihnachten zählten der WM-Ball und das Heimtrikot des österreichischen Nationalteams zu den gefragtesten Geschenken. Je näher die Fußball-WM rückt, desto höher ist die Nachfrage und wird bald den nächsten Peak erreichen, wenn am 24. März exklusiv im ÖFB-Fanshop das Auswärtstrikot gelauncht wird“, gibt Geschäftsführer Koll einen Ausblick.