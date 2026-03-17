Intersport verbuchte im Winter ein deutliches Plus

Ein hervorragendes Winterergebnis – eine Sparte legte gar um 33 Prozent zu – gibt der Welser Sporthändlergruppe Intersport Rückenwind. Auch die Sommersaison ist bereits gut angelaufen: Fußball-Kooperationen und eine neue Fahrradmarke im Sortiment sollen in den warmen Monaten für Wachstum sorgen.
Im Sporthandel ticken die Uhren anders – deswegen präsentierte die Intersport-Gruppe mit Sitz in Wels bereits am Dienstag die Ergebnisse ihres ersten Geschäfts-Halbjahres, das mit dem 1. Oktober 2025 begann. Dabei gab es viel Grund zur Freude, allem voran ein Plus von sieben Prozent, und damit ein stärkeres Wachstum als der Markt.
Große Zuwächse
Dafür verantwortlich sei großteils die hohe Nachfrage im Wintersport gewesen – sowohl im Verkauf als auch im Verleih verbuchte der Händler mit seinen 104 Filialen teils sogar zweistellige Zuwächse. Zumindest einstellige Anstiege gab es aber auch in den Ganzjahressportarten wie Laufen oder Fitness. Auch ein starker Start in die Fahrradsaison gibt Grund für Optimismus.
„Starke Nachfrage“
„Das vergangene Winterhalbjahr hat einmal mehr gezeigt, wie tief Wintersport in Österreich verankert ist. Gute Bedingungen in den Bergen, eine hohe Begeisterung für Bewegung und eine starke Nachfrage im Verkauf und im Verleih haben für ein sehr erfolgreiches Halbjahr gesorgt“, sagt Franz Koll, Geschäftsführer von Intersport Austria.
Plus von 33 Prozent
Konkret verzeichnete die Händlergruppe in der Skisparte einen Zuwachs um zehn Prozent, beim Eislaufen sogar +33 Prozent. Auch der Verleih habe um 13 Prozent zugelegt – was aber kein Selbstläufer, sondern Ergebnis vieler Stellschrauben und optimierter Prozesse sei, wie Koll betont.
Fußball-Fieber
Intersport ist seit zwei Jahren auch Partner des ÖFB und betreibt dessen Fanshop. „Die Vorfreude auf die kommende Fußball-WM ist seit Monaten spürbar. Schon zu Weihnachten zählten der WM-Ball und das Heimtrikot des österreichischen Nationalteams zu den gefragtesten Geschenken. Je näher die Fußball-WM rückt, desto höher ist die Nachfrage und wird bald den nächsten Peak erreichen, wenn am 24. März exklusiv im ÖFB-Fanshop das Auswärtstrikot gelauncht wird“, gibt Geschäftsführer Koll einen Ausblick.
Deutlich mehr Fahrräder
Auch Fahrradfans kommen sicher nicht zu kurz: Mit Cube hat der Sporthändler nun eine neue Marke im Sortiment. Dieses wurde auch besonders in Richtung Rennräder und Gravelbikes deutlich erweitert.
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