Biden warnt US-Volk in düsterer Abschiedsrede

„Ich möchte das Land vor einigen Dingen warnen, die mir große Sorgen bereiten: die gefährliche Machtkonzentration in den Händen einiger weniger extrem reicher Menschen – und die gefährlichen Folgen, wenn ihr Machtmissbrauch unkontrolliert bleibt“, betonte der 82-Jährige, der am 20. Jänner das Zepter an Donald Trump übergeben wird.