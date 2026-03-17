Dieser Rotstift ist Verrat am gesamten Frauensport

Traurig! Die Rede ist von Momenten, in denen sich der Sport verraten fühlt. In denen große Worte über Gleichstellung, Förderung und Sichtbarkeit plötzlich wie leere Hüllen wirken. Die von der SPÖ rund um den Weltfrauentag vollzogene Streichung der Fördergelder für Österreichs größtes Frauensportevent ist genau so ein Moment.

Symbol für Frauensport

Das WTA-Turnier in Linz ist nämlich mehr als nur eine Woche Tennis. Es ist ein Symbol. Weniger, weil das Turnier in mehr als 150 Länder übertragen wird – eher, weil das Upper Austria Ladies dank hochkarätiger Symposien auch versucht, Frauensport weit über Tennis hinaus sichtbar zu machen. Das Design Center ist damit auch ein Platz, wo man gegen den Strom der männlich dominierten Sportwelt anschwimmt.