Buchhalterin veruntreute sechsstellige Geldbeträge

Die Buchhalterin einer Hotelkette wurde in Graz festgenommen. Die 47-Jährige steht im Verdacht, von April 2024 bis März 2026 hohe Geldbeträge veruntreut zu haben. Sie soll ihre berufliche Position dazu genutzt haben, unrechtmäßige Transaktionen von Firmenkonten durchzuführen. Aufgefallen ist dies vorerst jedoch nicht: Durch geschickte Manipulationen innerhalb der Buchhaltung gelang es ihr, die Fehlbeträge zu verschleiern, sodass bei Routinekontrollen keine Unregelmäßigkeiten zu erkennen waren.