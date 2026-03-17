Buchhalterin veruntreute sechsstellige Geldbeträge

Eine 47-jährige Grazerin steht im Verdacht, über einen längeren Zeitraum hinweg hohe Geldbeträge ihres Arbeitgebers veruntreut zu haben. Die Frau wurde festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Sie ist geständig.
Die Buchhalterin einer Hotelkette wurde in Graz festgenommen. Die 47-Jährige steht im Verdacht, von April 2024 bis März 2026 hohe Geldbeträge veruntreut zu haben. Sie soll ihre berufliche Position dazu genutzt haben, unrechtmäßige Transaktionen von Firmenkonten durchzuführen. Aufgefallen ist dies vorerst jedoch nicht: Durch geschickte Manipulationen innerhalb der Buchhaltung gelang es ihr, die Fehlbeträge zu verschleiern, sodass bei Routinekontrollen keine Unregelmäßigkeiten zu erkennen waren.
Erst im Zuge einer Bilanzierung weckte eine fragwürdige Buchung das Interesse der Prüfer. Eine daraufhin eingeleitete, detaillierte Überprüfung sämtlicher Konten der einzelnen Hotelfilialen brachte schließlich zahlreiche Fehlüberweisungen ans Licht und deckte den Schwindel auf. Das Unternehmen erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.
Tatverdächtige ist geständig
Intensive Ermittlungen führten die Beamten nun zur 47-jährigen Buchhalterin des Unternehmens. Polizisten nahmen die Frau Anfang des Monats fest. Bei ihrer Einvernahme zeigte sie sich geständig, Firmengelder auf Privatkonten umgeleitet zu haben. Für das Unternehmen entstand dadurch ein Schaden in mittlerer sechsstelliger Höhe. Die Verdächtige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.