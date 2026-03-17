Pfandlhütte hat neue Eigentümer: Pächter gesucht

Die beliebte Pfandlhütte an der Nockalmstraße darf sich mit Familie Dullnig über neue Eigentümer freuen. Zwei Jahre war die Hütte pächterlos, nun sind die neuen Eigentümer auf der Suche nach einem neuen Betreiber für den Gastro-Betrieb.
Die Pfandlhütte entlang der Nockalmstraße ist eine beliebte Einkehrmöglichkeit in der Gemeinde Krems. Seit zwei Jahren steht der Alpengasthof ohne Pächter da und ist aufgrund dessen geschlossen.
Nun befindet sich die Hütte aber in neuen Händen, und die Eigentümerfamilie Dullnig sucht dafür einen neuen Pächter. „Die Hütte liegt direkt an der Nockalmstraße und hat sich immer vieler Besucher erfreut“, erzählen die neuen Eigentümer Walter und Gudrun Dullnig, die das Haus im Herbst 2025 gekauft haben.
Darum sind Eigentümer auf der Pächtersuche
„Der damalige Pächter lebte und liebte diesen Job, doch er suchte nach einem Ganzjahresbetrieb“, sagt Dullnig. Weil die Nockalmstraße, die ein beliebtes Ausflugsziel für Einheimische und Gäste ist, nur in den warmen Monaten geöffnet hat, ist eine Ganzjahresbewirtschaftung des Betriebes nicht möglich. „Der Betrieb in der Sommersaison läuft von Anfang Mai bis Ende Oktober“, informieren die Dullnigs.
Für die engagierte Familie selbst sei das Betreiben der Hütte nicht machbar. „Wir bewirtschaften auch die Heiligenbachhütte mit Sennerei und nebenbei führen wir eine Landwirtschaft.“
Was Pächter und Gäste erwartet
Die Einkehr verfügt über einen Gastrobereich mit gut 60 Sitzplätzen, ein Verkaufsraum ist dort ebenfalls zu finden. Ausreichend Parkplätze, auch für Busse, sind vorhanden. Was Gäste dort auch erwartet: „Ein Museum mit Wild-Ausstellung. Weitere Infos für Interessierte gibt es direkt bei Familie Dullnig unter der Nummer 0650/ 9862004.
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