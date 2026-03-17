Pfandlhütte hat neue Eigentümer: Pächter gesucht

Darum sind Eigentümer auf der Pächtersuche

„Der damalige Pächter lebte und liebte diesen Job, doch er suchte nach einem Ganzjahresbetrieb“, sagt Dullnig. Weil die Nockalmstraße, die ein beliebtes Ausflugsziel für Einheimische und Gäste ist, nur in den warmen Monaten geöffnet hat, ist eine Ganzjahresbewirtschaftung des Betriebes nicht möglich. „Der Betrieb in der Sommersaison läuft von Anfang Mai bis Ende Oktober“, informieren die Dullnigs.