Waffen-Alarm! Cobra rückte mit Panzerfahrzeug aus

Witkoff und Araqchi haben wieder Kontakt
Iran-USA-Krieg
Ein großer Polizeieinsatz spielte sich Montagnachmittag in Petzenkirchen im Bezirk Melk ab, sogar die Cobra musste mit gepanzerten Fahrzeugen ausrücken. Die genauen Hintergründe sind unklar.
Große Aufregung im kleinen 1600-Einwohner-Ort Petzenkirchen. Schwer bewaffnete Polizisten, darunter die Spezialeinheit Cobra, waren mit gepanzerten Fahrzeugen vor Ort. Der genaue Hintergrund war am Montag noch unklar.
Großräumig abgesperrt
Wie die Polizei lediglich mitteilte, handelte es sich um eine „Überprüfung nach dem Waffengesetz“. Das Gebiet wurde großräumig abgesperrt, Gefahr für die Bevölkerung soll keine bestanden haben.
Gerüchten zufolge wurde ein Mann festgenommen. Nähere Informationen hat die Polizei für Dienstag angekündigt.
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