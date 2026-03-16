Fahrräder im Straßengraben: Besitzer gesucht

Ein Spaziergänger fand Montagmittag in einem Straßengraben zwei Fahrräder, darunter ein hochwertiges Kinderrad. Die Polizei vermutet, dass es sich um Diebesgut handelt, das dort zwischengelagert wurde.
Gegen 13 Uhr entdeckte am Montag ein Spaziergänger in Werndorf (Bezirk Graz-Umgebung) in einem Straßengraben in der Bahnhofstraße unweit der A9-Überführung die zwei Fahrräder. Da es sich augenscheinlich um neuere Modelle und allen Anschein nach um Diebesgut handelt, sucht die Polizei jetzt nach den Besitzern.
Citybike der Marke Scirocco, Modell: Amsterdam, Farbe: weiß mit grünem Streifen, am Gepäckträger befindet sich ein unbeschädigtes Zahlencodeschloss.
Kinder-Mountainbike der Marke Freerider, Farbe: gelb
Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kalsdorf bei Graz unter der Telefonnummer 059133/6142.
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