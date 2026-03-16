Fahrräder im Straßengraben: Besitzer gesucht

Gegen 13 Uhr entdeckte am Montag ein Spaziergänger in Werndorf (Bezirk Graz-Umgebung) in einem Straßengraben in der Bahnhofstraße unweit der A9-Überführung die zwei Fahrräder. Da es sich augenscheinlich um neuere Modelle und allen Anschein nach um Diebesgut handelt, sucht die Polizei jetzt nach den Besitzern.