Laggerfeld: Gailtaler erfüllt sich Brennerei-Traum

Bereits seit 2019 wird produziert – bewusst mit Vorlauf. Die Brände dürfen bis zu zwei Jahre ruhen, bevor sie abgefüllt werden. „Zeit ist ein wichtiger Teil der Qualität.“ Wichtig ist Martin auch die Auswahl des Obstes. Birne ist nicht gleich Birne, Apfel nicht gleich Apfel. Genau darauf setzt Lagger.