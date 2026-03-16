Transfersperre und Millionen-Strafe für Chelsea!

Die Verstöße wurden laut Liga von den derzeitigen Eigentümern Chelseas – ein Konsortium um den US-Geschäftsmann Todd Boehly – gemeldet. Das und die Kooperation wurden als strafmildernd gewertet. Die Londoner entgingen einem Punktabzug, weil die Premier League zu dem Schluss gekommen war, dass „der Verein in keinem Fall während der relevanten Zeiträume gegen die Regeln der Liga zur Rentabilität und Nachhaltigkeit (Profitability and Sustainability Rules) verstoßen hätte“.