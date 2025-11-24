Einbrecher rammten Tür zu Schmuckgeschäft mit Auto

Zu einem spektakulären Einbruch kam es in der Nacht auf Montag in einem Schmuckgeschäft in Gratkorn (Graz-Umgebung): Unbekannte Täter fuhren mit einem Fahrzeug im Retourgang gegen die Eingangstür, gelangten so ins Geschäft und stahlen Schmuck.
Gegen vier Uhr früh dürfte es am Montag in Gratkorn ordentlich gekracht haben. Laut Polizei fuhren vermutlich vier Täter mit einem Fahrzeug, es dürfte ein Kastenwagen gewesen sein, im Rückwärtsgang gegen die Eingangstür eines Uhren- und Schmuckgeschäfts.
Durch die zerstörte Tür gelangten die Einbrecher ins Geschäft und stahlen eine derzeit noch unbekannte Anzahl an Schmuckgegenständen. Danach flüchteten die Täter mit dem Fahrzeug.
Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ. Das Landeskriminalamt ermittelt.
