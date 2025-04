Polit-Verbot, aber Le Pen will nicht zurücktreten

Le Pen greift Richterin frontal an

Ihr zufolge sie das Urteil eine „politische Entscheidung“ gewesen. Le Pen griff dabei die Vorsitzende Richterin frontal an. „Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die vorläufige Vollstreckung der Nichtwählbarkeit durchzuführen, meinen diesbezüglichen Einspruch wirkungslos zu machen und so zu verhindern, dass ich für das Amt des Präsidenten der Republik kandidiere und gewählt werde.“ Die Entscheidung des Gerichts sei ein schwerer Eingriff in den demokratischen Prozess, so Le Pen weiter.