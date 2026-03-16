AK-Preischeck: Radservice kostet bis zu 150 Euro

Die Preisspanne bei einem E-Bike-Service liegt zwischen 44 und 150 Euro. Wichtig ist hier, ob das Software-Update im Preis inbegriffen ist. Ein Update allein kostet nämlich bis zu 40 Euro, wird aber auch kostenlos angeboten. „Aufgrund der Vielfalt der verschiedenen Fahrradtypen und angebotenen Services zahlt es sich aus, den Leistungsumfang genau zu hinterfragen und die Angebote und Preise zu vergleichen“, so Andrea Büdenbender von der AK-Marktforschung.