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AK-Preischeck: Radservice kostet bis zu 150 Euro

Steiermark
16.03.2026 12:00
Vor der ersten großen Ausfahrt sollte das Rad noch serviciert werden (Symbolbild).
Vor der ersten großen Ausfahrt sollte das Rad noch serviciert werden (Symbolbild).(Bild: Sepp Pail)
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Von Steirerkrone

Mit den frühlingshaften Temperaturen wird die Radsaison eingeläutet. Damit die erste Ausfahrt sicher vonstattengeht, sollte vorab ein Service gemacht werden. Die Arbeiterkammer weiß, wo das am günstigsten ist.

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Ein Rundgang der Arbeiterkammer Steiermark hat große Preisunterschiede bei den Radservice-Betrieben ergeben. 25 Geschäfte wurden einem Leistungscheck unterzogen. Für kleine Reparaturen zahlt man zwischen 35 und 95 Euro. Für den großen Check zahlt man sogar bis zu 149,99 Euro. Die Kosten für etwaige Ersatzteile sind darin nicht inkludiert.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise des „kleinen Service“ (Check von Lichtanlage, Reifendruck, Bremsen und Schaltung) um 3,6 Prozent und die des „großen Service“ (inklusive Wartung von Getriebe und Naben, Reinigung der Lager, Entlüftung der Bremsen usw.) um zwei Prozent gestiegen. Am günstigsten ist der Service in beiden Kategorien bei der Unicycle Bike Werkstatt in der Grazer Heinrichstraße.

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Die Preisspanne bei einem E-Bike-Service liegt zwischen 44 und 150 Euro. Wichtig ist hier, ob das Software-Update im Preis inbegriffen ist. Ein Update allein kostet nämlich bis zu 40 Euro, wird aber auch kostenlos angeboten. „Aufgrund der Vielfalt der verschiedenen Fahrradtypen und angebotenen Services zahlt es sich aus, den Leistungsumfang genau zu hinterfragen und die Angebote und Preise zu vergleichen“, so Andrea Büdenbender von der AK-Marktforschung.

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