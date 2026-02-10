Grazer Schmiedgasse: Jetzt Radfahrverbot unter Tag

Die Konflikte haben sich auch mit Bewusstseinsbildung und Kontrollen nicht entschärft: Die Schmiedgasse in der Grazer Innenstadt wird künftig über den Großteil des Tages eine reine Fußgängerzone. Das hat die zuständige grüne Vizebürgermeisterin Judith Schwentner nach einer längeren Evaluierung entschieden.
Vermutlich ab Ostern gilt: Von 9 bis 21 Uhr darf in der Parallelgasse zur Herrengasse nur noch zu Fuß gegangen werden, Radfahrer müssen über Rauber- oder Neutorgasse ausweichen.
Kontrollen und Strafen haben nichts bewirkt
Zuletzt wurde die Lage mehrere Monate lang beobachtet und evaluiert, auch polizeiliche Kontrollen wurden verstärkt durchgeführt. Das Ergebnis ist eine bittere Pille für Radler: Es komme weiterhin zu Konflikten und gefährlichen Situationen, die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit werde „regelmäßig deutlich überschritten“, wie es in einer Aussendung am Dienstag heißt.
Sichtbare Polizei-Präsenz, Kontrollen, Anzeigen und Organmandate würden zwar „kurzfristig disziplinierend wirken“, aber keine nachhaltige Reduktion des Tempos bewirken. „Ich gebe Sicherheit den Vorrang“, sagt Schwentner nun. Im Lauf des Frühjahrs, vermutlich rund um Ostern, sollen die Radfahrer tagsüber aus der Gasse verbannt werden – rechtzeitig zum Start der Gastgarten-Saison, die die Schmiedgasse noch mehr zum Nadelöhr macht.
