Wie E-Bikes den steirischen Tourismus beflügeln

Auch in der Region Graz hat man das Potenzial erkannt. So wurden etwa diesen Sommer 18 „Genussradtouren“, bei denen man das Umland von der Landeshauptstadt aus erkunden kann, neu gestaltet und beschildert. „Radtouristen leisten einen wichtigen Beitrag zur touristischen Wertschöpfung“, sagt Susanne Haubenhofer von der Erlebnisregion Graz.