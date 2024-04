So gefährlich ist Umstieg aufs E-Bike für Senioren

Gab es 2020 und 2021 in der Steiermark noch keine tödlichen Verkehrsunfälle mit dem E-Bike, waren es im vergangenen Jahr bereits acht an der Zahl. Dem zugrunde liegt ein Trend zum mehr oder weniger selbstfahrenden Rad. So wurden 2023 erstmals mehr E-Bikes als reguläre Räder gekauft. „Vor allem ältere Menschen nützen die Alternative“, weiß Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich.