Auto stürzt in Maria Alm über Mauer in Bachbett

Sonntagabend um 21.38 Uhr schrillten die Alarmglocken in Maria Alm in Salzburg: Ein Pkw war aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und in ein Bachbett gestürzt, das von einer hohen Mauer umgeben ist. Im Auto saßen vier Personen, alle werden schwer verletzt, eine Person wurde eingeklemmt.