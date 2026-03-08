Auto stürzt in Maria Alm über Mauer in Bachbett

Ein Auto kam am Sonntagabend von der Straße ab und landete in einem Bachbett, umgeben von einer drei bis vier Meter hohen Mauer. Vier Personen wurden schwer verletzt und teils eingeklemmt. Feuerwehren aus Maria Alm und Saalfelden retteten alle Insassen ...
Sonntagabend um 21.38 Uhr schrillten die Alarmglocken in Maria Alm in Salzburg: Ein Pkw war aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und in ein Bachbett gestürzt, das von einer hohen Mauer umgeben ist. Im Auto saßen vier Personen, alle werden schwer verletzt, eine Person wurde eingeklemmt.
Die Feuerwehren Maria Alm und Saalfelden rückten an und schickten auch eine Drohnengruppe in die Luft, um sicherzugehen, dass niemand sonst betroffen war.
Die Einsatzkräfte befreiten alle vier Insassen aus dem Fahrzeug. Eine Person wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, drei weitere brachten Rettungswagen weg, wie Abschnittsfeuerwehrkommandant Gottfried Schmidt gegenüber der „Krone“ schildert. Das Auto liegt nach wie vor im Bachbett – ein Sachverständiger wurde zur Klärung der Unfallursache herangezogen.
